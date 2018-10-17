Астана. 17 октября. КазТАГ — Туман, гололед, метель и сильный ветер прогнозируют синоптики в четырех областях Казахстана в четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«18 октября в Костанайской области ожидается местами туман, гололед, метель, северо-западный ветер 15-20 м/с. 18 октября в Кызылординской области местами ожидаются западный, юго-западный ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, туман, гололед», — говорится штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Также сообщается, что по Восточно-Казахстанской области 18 октября местами ожидается усиление юго-западного ветра 15-20, днем порывы 25 м/с. По Усть-Каменогорску днем 18 октября ожидается усиление юго-западного ветра порывы 15-20 м/с. По Семею днем 18 октября ожидается усиление юго-западного ветра порывы 15-20 м/с.

«18 октября в Северо-Казахстанской области ожидается северо-западный ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с. Местами туман, гололед, низовая метель. В Петропавловске 18 октября ожидается северо-западный ветер 15-20, порывы 25 м/с. Гололед.», — отмечается в сообщении.

Синоптики оценивают вероятность шторма в 90-95%.