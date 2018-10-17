Привлечь иностранный бизнес в МФЦА инвесторским видом на жительство будет тяжело

Алматы. 17 октября. КазТАГ – Амир Касенов. Привлечь иностранный бизнес в международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) инвесторским видом на жительство будет тяжело, считает финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

«Казахстан не является страной для приоритетного проживания богатых людей. Что говорить – большинство наших миллионеров живут вне пределов страны. Поэтому привлечь инвесторским видом на жительство будет тяжело. Другое дело, если МФЦА позволит какие-то законные, но не 100% этичные финансовые практики. Однако тогда мы незамедлительно попадем в черный список», — сказал Р. Рысмамбетов в среду корреспонденту агентства.

Вместе с тем, он отмечает, что данная инициатива не обязательно провальная, «даже может нормальная для стандартного набора инвесторов».

«Однако данной лазейкой могут воспользоваться разного рода аферисты, что уронит имидж республики», — подчеркнул эксперт.

Известный казахстанский финансист и экономист Айдан Карипжанов на своей странице в социальной сети отметил, что «инвесторы – это не люди, которые хотят поменять место работы и жительства в поисках лучшей жизни». У «неинвесторов», по его словам, намерения больше связаны с наличием адекватной работы, условий образования для детей, личной безопасности и так далее. Это, по мнению эксперта, «скорее трудовые мигранты».

«В целом этот поток людей течет из менее развитых стран в более развитые. В обратном направлении едут только по работе – в международные компании, частный бизнес и квазигоссектор, те, которых у нас называют экспатами. На срок контракта и не без хлопот, но получают рабочую визу. Тут еще много чего в порядок приводить, чтобы защитить и местных работников и привлечь тех, кто имеет действительно нужную экспертизу. Но вряд ли иностранные работники ТШО («Тенгизшевройл» – КазТАГ) будут покупать казахские облигации. Тогда кто?» — задался вопросом А. Карипжанов.

Он добавил, что есть «инвесторы», которые перемещаются, исходя из налоговых резонов.

«Русские в Британии, казахи в Швейцарии, Джокович (Новак, сербский теннисист – КазТАГ) в Монако и так далее. В принципе, в Казахстане низкий подоходный налог, хотя вот в России он ненамного больше, а в Дубае его нет. Обнулить ставку? А зачем они тогда здесь нужны? Еще это сопряжено с географией, качеством жизни, экологией, качеством медицины, наличием интенсивной культурной жизни и много еще чем. Много мировых богатеев переедет в Астану из Женевы и Лондона? А вот гражданам США, например, все равно, их облагают американским налогом где бы они не жили», — пояснил финансист.

Отсюда, по его словам, простые вопросы.

«Кто этот типичный «инвестор», который получит казахстанскую инвесторскую визу? Из какой он части света? Чем он будет заниматься в Казахстане? Имеет ли право здесь работать? Какие социальные льготы получать? Какие налоги платить? Должен ли он здесь проживать постоянно? Сколько у него должно быть денег? Сколько рабочих мест для казахстанцев он должен создать? Какого максимальное количество этим виз в год? Распространяется ли разрешение на всех членов семьи? Прежде чем сырую лепешку в виде законопроекта выносить и будоражить общественное мнение, надо на все эти вопросы ответить. Иначе это просто непрофессионально», — подчеркнул А. Карипжанов.

Финансовый консультант Р. Рысмамбетов также считает, что инвестиционная привлекательность Казахстана не заключается в резидентстве.

«Инвестиционная привлекательность страны – совсем не в резидентстве, а в нормальном налоговом режиме, прозрачности и унификации процедур по инвестированию в проекты в Казахстане и ценные бумаги», — пояснил Р. Рысмамбетов.

Ранее на публичное обсуждение был вынесен Конституционный закон РК «О международном финансовом центре «Астана». В числе прочего, в документе отмечается, что «в целях стимулирования притока новых инвестиций, который будет способствовать повышению активности на площадке МФЦА, что очень важно на первоначальном этапе развития центра, предлагается ввести программу инвестиционного резидентства».