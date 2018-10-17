Успешным назвал Акишев проект газопровода «Сарыарка» с точки зрения инвестирования Т85 млрд средств ЕНПФ

Астана. 17 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Успешным назвал проект газопровода «Сарыарка» с точки зрения инвестирования Т85 млрд средств АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) председатель Национального банка РК (НБРК) Данияр Акишев.

«Часть финансирования (строительства газопровода – КазТАГ) предполагается осуществить за счет средств ЕНПФ – с точки зрения сохранности инвестиций, я считаю, это очень успешный проект, он, во-первых, направлен на улучшение инфраструктуры государства, для улучшения жизни наших граждан», — заявил Д. Акишев в среду в кулуарах мажилиса парламента.

Более того, добавил он, «та экономическая модель, которая посчитана по газификации, это сделано по поручению главы государства, предполагает, что этот проект будет окупаемым».

«Соответственно, деньги ЕНПФ, деньги наших граждан идут на улучшение их жизни, на улучшение условий их существования – будет газ проведен в северные области Казахстана. Поэтому, мне кажется, здесь в данном случае, наоборот, нужно только приветствовать подобного рода решения, когда многие говорят, что средства ЕНПФ инвестируются в проекты, где мы не чувствуем отдачи – это как раз тот проект, где каждый гражданин, который проживает, допустим, в северных областях, почувствует через некоторое время, когда он будет реализован, что его условия жизни улучшились. А в отношении ставок – только рыночные ставки», — сказал глава НБРК.

Однако точные размеры ставок он пока не назвал.

«Это будет определяться в порядке размещения облигаций. По результатам инвестирования ЕНПФ вы увидите», — заверил Д. Акишев.

Напомним, 16 октября вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов заявил, что Т85 млрд из средств ЕНПФ направят на строительство газопровода «Сарыарка». Средства, по его словам, будут вложены в облигации АО «Астана Газ КМГ».

Ранее, 15 октября МИА КазТАГ сообщало, что в 2018 году на разработку проектной документации по строительству газораспределительных сетей в пригороде Астаны из местного бюджета выделены средства в размере Т100 млн, в том числе на девять проектов в Аршалынском районе – Т56,1 млн и на три проекта в Целиноградском районе – Т43,9 млн. Отмечалось, что в соответствии с дорожной картой по реализации проекта строительства первого этапа магистрального газопровода «Сарыарка» акиматом Акмолинской области прорабатываются вопросы проектирования, строительства и поэтапного ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей для подключения к магистральному газопроводу по мере его ввода в эксплуатацию в 2019-2021 годы. Также стало известно, что при газификации населенных пунктов вдоль трассы магистрального газопровода «Сарыарка» планируется подключение 17 населенных пунктов Аршалынского района и трех населенных пунктов Целиноградского района Акмолинской области.