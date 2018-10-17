Астана. 17 октября. КазТАГ — 92,9% от интернет-нарушений в 2018 г. в Казахстане составляют DDos-атаки, сообщила пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

«МОАП РК проинформировало об основных показателях защищенности (безопасности) национального сегмента интернета. В частности, по информации РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК за 9 мес. 2018 г. на едином шлюзе доступа к интернету государственных органов (ЕШДИ) 92,9% от общего количества зафиксированных событий составляют DDos-атаки», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Под патронажем Международного союза электросвязи в течение последних лет практически всеми государствами организована работа по повышению безопасности сферы использования ИКТ в рамках глобальной программы кибербезопасности ООН.

«Республикой Казахстан как ответственным членом мирового сообщества также принят ряд необходимых мер по недопущению использования инфраструктуры, расположенной на территории страны, для занятия преступной деятельностью», — указывается в сообщении.

Отмечается, что оставшуюся часть составляют попытки выявления и эксплуатации уязвимостей в программном обеспечении – 3,1%, подбор паролей на серверах и в программах, как правило автоматизированный (т.н. «brute force») – 1,42%, рассылка вредоносного программного обеспечения (в т.ч. вирусы-шифровальщики) – 1,48% и взломы – 1,1%.

«Все атаки осуществлены из-за пределов Казахстана, так как в Казахстане деятельность хакеров запрещена и преследуется по закону», — подчеркнули в МОАП.