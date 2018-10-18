76 млн кв.м жилья обещают построить в ближайшие пять лет по госпрограмме «Нұрлы жер»

Астана. 18 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. 76 млн кв.м жилья планируется построить в ближайшие пять лет по госпрограмме «Нұрлы жер», сообщил министр финансов Алихан Смаилов.

«Для повышения доступности жилищной ипотеки и улучшения жилищных условий в РК успешно реализуется госпрограмма «Нұрлы жер», срок реализации которой президент продлил еще на пять лет. В ближайшие пять лет в Казахстане по госпрограмме планируется построить более 650 тыс. жилищ – это порядка 76 млн кв.м, что обеспечит жильем порядка 2 млн наших граждан. Более 100 тыс. семей смогут приобрести жилье», — заявил А. Смаилов на пресс-конференции в четверг.

Напомним, 5 октября президент Нурсултан Назарбаев, выступая с посланием народу Казахстана, поручил в течение года разработать карту территориального развития страны до 2030 года. Он отметил, что аспекты регионального развития надо учесть в госпрограммах «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер», реализация которых, по его словам, также должна быть продлена до 2025 года.