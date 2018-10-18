Т1,8 трлн направят за три года на реализацию послания президента народу Казахстана

Астана. 18 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Т1,8 трлн направят за три года на реализацию послания президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, сообщил министр финансов Алихан Смаилов.

«На трехлетний период на реализацию послания главы государства предусматривается порядка Т1,8 трлн, из них со стороны правительства будет предусмотрено Т1,288 трлн реализацию тех поручений, которые содержатся в послании главы государства», — сказал А. Смаилов на пресс-конференции в четверг.

Он добавил, что в ближайшие три года из республиканского бюджета будет выделено Т966 млрд.

«Данные средства будут направлены на следующее: на повышение размеров минимальной заработной платы предусматривается Т288 млрд на три года или по Т96,3 млрд ежегодно, из которых Т85,8 млрд — это непосредственно на повышение заработных плат 275 тыс. гражданских служащих, содержащихся за счет бюджета», — уточнил министр.

По его словам, средняя заработная плата по стране вырастет на 9,1%.

«Рост реальных доходов населения, то есть, за вычетом инфляции, составит 4,6% за год. На развитие обрабатывающей промышленности и экспорта будет направлено свыше Т500 млрд за три года, из которых Т322 млрд – повторное использование ранее выделенных из Нацфонда и республиканского бюджета средств. Эти средства будут направлены на доступное кредитование, предэкспортное финансирование – Т300 млрд. Ожидаемый эффект рост экспортной выручки – в размере Т405 млрд, а также увеличение налоговых поступлений на Т25 млрд», — проинформировал глава минфина.

На докапитализацию, предоставление госгарантии экспортной страховой компании «Казахэкспорт» в общем объеме, по словам министра, направят Т170 млрд.

«Это позволит предоставить страховую поддержку более 100 экспортоориентированным компаниям обрабатывающего сектора и увеличить экспортную выручку на Т215 млрд. На возмещение транспортных доходов экспортеров при экспорте готовых товаров с наибольшей долей добавленной стоимости будет направлено Т20 млрд. На строительство объектов производственной инфраструктуры СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» предусматривается Т15 млрд, что позволит создать высокотехнологичные и ориентированные на экспорт производства, освоить выпуски новых видов продукции», — сказал спикер.

На развитие малого и среднего бизнеса (МСБ), по информации главы МФ РК, по программе «Дорожная карта развития бизнеса-2020» предусматривается дополнительно Т90 млрд на три года. Данные средства, по его словам, будут направлены на субсидирование ставок по банковским кредитам для субъектов МСБ.

«Будут охвачены проекты бизнеса, реализуемые и в малых городах, и сельских пунктах. Также это коснется предпринимателей, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики и обрабатывающей промышленности. Ожидается финансирование за счет этих средств порядка 4 тыс. новых проектов, что позволит создать порядка 13 тыс. рабочих мест и произвести продукты на Т2,5 трлн», — заявил министр финансов.

Еще Т300 млрд в ближайшие три года или по Т100 млрд ежегодно намерены направить на развитие агропромышленного комплекса (АПК). Как уточнил глава минфина, «данные средства в основном будут направлены на увеличение объемов субсидирования АПК в общей сумме Т55,3 млрд ежегодно».

«В том числе на возмещение расходов, понесенных при инвестиционных вложениях, субсидированию ставок вознаграждения по кредитам и лизингу сельскохозяйственной техники и оборудования, животных, на увеличение уставного капитала «КазАгро» в сумме Т30 млрд ежегодно. На финансирование проектов по развитию мясного животноводства, молочной отрасли и растениеводства», — сказал министр.

В результате к 2022 году, по его словам, «экспорт переработанной продукции сельского хозяйства и производительность труда в отрасли должны вырасти в 2,5 раза».