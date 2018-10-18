Казахстан и Россия обмениваются опытом управления земельными ресурсами

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Алматы. 18 октября. КазТАГ — Делегация комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства РК во главе с его председателем Сергазы Омашем посетила с рабочим визитом Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), сообщается на сайте посольства РК в РФ.

«Цель визита – ознакомление с российским опытом по вопросам управления земельными ресурсами, развития отрасли геодезии и картографии. В ходе визита состоялась рабочая встреча с заместителем министра экономического развития РФ – руководителем Росреестра Викторией Абрамченко», — говорится в сообщении в четверг.

В.Абрамченко отметила важность российско-казахстанского сотрудничества в сфере управления земельными ресурсами, отрасли геодезии и картографии. Замминистра рассказала, что Росреестр успешно внедряет инновационные технологии в сфере земельно-имущественных отношений, геодезической и картографической отраслях. По этим направлениям Росреестр готов обмениваться опытом с коллегами из Казахстана.

«Росреестр и комитет уже сотрудничают в рамках межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли государств-участников СНГ. Для развития взаимодействия и обмена опытом Росреестр и комитет планируют заключить двусторонний меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам управления земельными ресурсами, развития сферы геодезии и картографии», — резюмируется в сообщении.

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