Нацбанки Казахстана и Украины будут сотрудничать в сфере надзора за деятельностью материнских организаций

Алматы. 18 октября. КазТАГ — Национальные банки Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве в сфере банковского надзора, сообщается на сайте Нацбанка РК.

«В частности, документ предусматривает сотрудничество в сфере надзора за деятельностью материнских организаций и их трансграничных структур с соблюдением требований национальных законодательств обоих государств. Также речь идет об обмене информацией о состоянии рынка, изменениях в нормах и требованиях, касающихся сферы банковского надзора, обмене информацией о лицензировании и надзоре за материнскими организациями и их трансграничными структурами», — говорится в сообщении.

«Договор также предусматривает обмен информацией в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. В связи с этим надзорные органы обеих стран договорились о проведении совместных мероприятий по изучению и анализу выявленных схем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также о согласованных действиях в вопросах борьбы со схемами и сомнительными операциями», — отмечается в сообщении.

Договор между двумя центробанками подписан 12 октября 2018 года во время ежегодного собрания Международного валютного фонда и группы Всемирного банка.