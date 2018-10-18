Сын Адильбека Джаксыбекова покинул совет директоров «Цеснабанка»

Астана. 18 октября. КазТАГ – Сын Адильбека Джаксыбекова – Даурен Жаксыбек покинул совет директоров АО «Цеснабанк», передает корреспондент агентства.

«Из состава Совета директоров, согласно поданным заявлениям, вышли Д. Жаксыбек и Яцек Бжезински. Даурен Адильбекович, как крупный акционер корпорации «Цесна», принял решение выйти из состава совета директоров «Цеснабанка» в соответствии с лучшей практикой корпоративного управления. При этом состав акционеров банка не изменился», — сообщил в четверг председатель совета директоров АО «Цеснабанк» Кайрат Сатылганов.

Он уточнил, что новыми членами совета директоров избраны председатель правления банка Ульф Вокурка и, в качестве независимого члена – Улан Байжанов.

«В настоящее время последствия сентябрьского ажиотажа, вызванного распространением недостоверных слухов, полностью преодолены. «Цеснабанк» работает в обычном режиме. Акционеры рассчитывают, что новые члены совета директоров, учитывая их опыт, авторитет в профессиональной среде, усилят нашу команду, что позволит «Цеснабанку» войти в новый этап развития», — заявил К. Сатылганов.

Напомним, 28 сентября МИА КазТАГ сообщало, что доля часть простых акций из доли председателя правления АО «Корпорация «Цесна» А. Джаксыбекова в холдинге перешла к его сыну Даурену Жаксыбеку, в результате чего, доля главы корпорации уменьшилась с 38,27% до 35%, а доля его сына напротив – выросла с 35,93% до 39,2%.

Еще раньше – 26 сентября стало известно, что корпорация «Цесна» разместила простые акции на Т6,6 млрд с правом преимущественной покупки акционерами, а 28 сентября сообщалось о размещении корпорацией простых акций на Т13,3 млрд.

Отметим, что финансовый холдинг «Цесна» является крупнейшим акционером АО «Цеснабанк» (62,16% простых акций и 59,68% от общего числа акций).

Незадолго до этого в сентябре стало известно, что «Цеснабанк» занял у НБРК $407 млн. Как отмечалось в комментарии банка, в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности был привлечен краткосрочный заем НБРК в сумме Т150 млрд. В «Цеснабанке» также добавили, что 5 сентября произвели частичное погашение займа на сумму Т100 млрд, пообещав, что оставшаяся часть займа, включая вознаграждение, «будет погашена в ближайшее время».

Кроме того, сообщалось, что портфель сельхозкредитов на Т450 млрд намерены выкупить у «Цеснабанка» Нацбанк и кабмин.

До указанных событий «Цеснабанк» также стал участником программы оздоровления финансового сектора и уже получил льготное финансирование путем размещения субординированных облигаций на срок 15 лет с доходностью 4% на сумму Т100 млрд.

4 октября МИА КазТАГ сообщало о том, что Национальный банк РК ((НБРК) зарегистрировал пятую облигационную программу АО «Цеснабанк» в размере Т500 млрд. Отмечалось, что в рамках этой программы будут выпущены купонные облигации и простые акции. 17 октября стало известно, что «Цеснабанк» выставил на вторичный рынок облигации на Т500 млрд.

17 октября председатель НБРК Данияр Акишев заявил, что ситуация в «Цеснабанке» является «контролируемой».