Назарбаев обсудил с зампредом WTCA привлечение в Казахстан крупных мировых корпораций и финансовых институтов

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Астана. 18 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил в Брюсселе с заместителем председателя правления Ассоциации центров международной торговли (WTCA) Рольфом Драаком привлечение в Казахстан крупных мировых корпораций и финансовых институтов, сообщает пресс-служба главы государства.

«(Н. Назарбаев провел – КазТАГ) встречу с заместителем председателя правления Ассоциации центров международной торговли (WTCA) Рольфом Драаком и директором по корпоративным услугам группы компаний «Nest Investments HOLDINGS» Мехраном Эфтехаром в Брюсселе (Королевство Бельгия). Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества Ассоциации с Международным финансовым центром «Астана», в том числе привлечение в Казахстан крупных мировых корпораций и финансовых институтов, повышение роли нашей страны в качестве международного центра деловой активности, а также пост-выставочное использование комплекса зданий EXPO-2017», — говорится в сообщении Акорды в четверг.

Как отмечается, Ассоциация центров международной торговли (WTCA) является международной неполитической организацией, которая содействует развитию глобальной торговли и инвестиций. Всемирные торговые центры связаны между собой одной сетью и в них традиционно базируются офисы таких крупнейших корпораций, как Eni, «Лукойл», Panasonic, J.P.Morgan, Bank of New York и другие.

Также сообщается, что встреча состоялась на полях казахстанско-европейского бизнес-форума в Брюсселе.

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