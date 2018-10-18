Возможные причины гибели гражданки Украины после липосакции раскрыли в суде Алматы

Алматы. 18 октября. КазТАГ – Динара Жаркеева. Возможные причины гибели гражданки Украины Даны Агамурадовой после липосакции, проведенной пластическим хирургом Дмитрием Писаревым, раскрыли в суде Алматы, передает корреспондент агентства.

В суде стало известно, что у погибшей пациентки был диагностирован вирусный гепатит С.

Сторона потерпевшей считает, что данное заболевание являлось противопоказанием для проведения операции. А сторона подсудимого – пластического хирурга Д. Писарева напротив – отмечает, что наличие гепатита вне обострения не является противопоказанием для проведения операции.

Кроме того, сторона потерпевшей сообщила суду, что операция проводилась в неприспособленном для этого помещении – процедурном кабинете ТОО «Центр Эстетики Ольги Рубас».

Также в суде выяснилось, что хирург, проводивший операцию, самостоятельно выполнил функции анестезиолога-реаниматолога, что привело к неправильному выбору анестезии – местного действия вместо общего наркоза.

Адвокат подсудимого в суде заявил, что липосакция может проводится под местной анестезией при минимальном объеме «излишек» 2,5 тыс. мл.

Как стало известно, смерть пациентки наступила от жировой эмболии (закупорка сосудов каплями жира).

«Это бывает при оперативном вмешательстве независимо от того под местным или общим наркозом. Никакие методы не могли бы помочь предотвратить (…) Мной были соблюдены все нормы»,- сказал на суде Д. Писарев.

Между тем сторона потерпевшей в суде отметила, что операция проводилась с использованием «кустарного» аппарата, приспособленного для производства операции.

Стоит отметить, что в суде обвиняемый вину не признал и просил суд прекратить дело в отношении него в связи с истечением срока давности, однако судья ему отказал.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел еще в 2016 году. 34-летняя Д. Агамурадова скончалась после пластической операции – липосакция живота, спины и подтяжка кожи плеч. Операция проводилась в ТОО «Центр Эстетики Ольги Рубас» хирургом Д. Писаревым. Его подозревают по ч. 3 ст. 317 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшие по неосторожности смерть человека) УК РК.