Алматы. 18 октября. КазТАГ — Спецслужбы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создали защищенный канал связи, заявил первый заместитель директора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов.

«Спецслужбы стран ШОС создали защищенный канал связи для оперативного обмена информацией, связанной с угрозами терроризма. (…) Наконец-то завершили работу по созданию защищенного канала связи. Этот вопрос очень важен для нас», — приводит ТАСС слова С. Смирнова, заявившего об этом по итогам заседания совета региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС в Бишкеке в четверг.

Он отметил, что это связано с вопросом расширения банков данных о терроризме в спецслужбах стран ШОС.

«Создание системы мер и механизмов совместного оперативного реагирования на угрозы безопасности в регионе способно еще больше повысить потенциал ШОС. Этим мы сейчас и занимаемся», — подчеркнул первый заместитель директора ФСБ России.

По его словам, на заседании, где участвовали делегации восьми входящих в ШОС государств, «много вопросов было связано с обеспечением безопасности в киберпространстве – это постоянный мониторинг и обмен информацией, связанной с терроризмом или экстремизмом, связанной с нашими функциями в этой сфере».

«Мы предложили такое решение и все страны это поддержали», — сообщил он.

С. Смирнов заметил, что выработать единое решение было непросто, поскольку нет единых критериев оценки материалов в интернете из-за наличия в каждом государстве ШОС собственных систем мониторинга.

«Тем не менее, нам удалось выйти на единое согласованное решение. Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно», — подчеркнул он.

Он пояснил, что принятое на заседании совета РАТС ШОС решение «создает необходимые условия для эффективного сотрудничества компетентных органов наших стран в мониторинге глобального информационного пространства на предмет выявления таких угроз».

Как сообщается, в заседании приняли участие делегации спецслужб Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.