Опасную для человека муху-горбатку впервые завезли на территорию ЕАЭС

Алматы. 18 октября. КазТАГ – Опасную для человека муху-горбатку впервые завезли на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«Россельхознадзор информирует о первых случаях выявления (9 случаев) во ввозимых в страну партиях лимонов и мандаринов отсутствующего на территории стран ЕАЭС карантинного вредителя – многоядной мухи-горбатки (Megaselia scalaris (Loew)). Все зараженные партии не допущены к ввозу в страну. Насекомое представляет высокий фитосанитарный риск и, в случае заноса и акклиматизации, может нанести серьезный ущерб не только фитосанитарной, но ветеринарно-медицинской сфере», — сообщили в российском ведомстве.

Отмечается, что вредитель способен развиваться в различных органических остатках как растительного (в том числе в овощах, фруктах, почве), так и животного происхождения (на трупах и фекалиях).

«Муха является потенциальным универсальным вредителем запасов. Обитая в антропогенных условиях, она заражает многие продукты питания, в частности муку, сою, картофель, бананы, дыню, сыр, вяленую рыбу. Также многоядная муха-горбатка способна наносить существенный вред грибным плантациям, повреждая мицелий и плодовые тела вешенки (Pleurotus spp.), шампиньонов (Agaricus bisporus), трюфелей (Tuber spp.) и других. Возможно факультативное заражение беспозвоночных и позвоночных животных, в том числе человека», — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре добавили, что многоядные мухи-горбатки способны вызывать миазы у домашних животных и человека, «поселяясь в кожных ранах, в кишечнике, в легких, на слизистой оболочке глаз, в органах мочеполовой системы».

«Особенно опасны личинки старшего возраста. Муха отмечена как переносчик холеры», — сказано в сообщении.