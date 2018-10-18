Вице-премьер Италии допустил выдвижение на пост главы Еврокомиссии

Алматы. 18 октября. КазТАГ — Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини сообщил, что его единомышленники в Евросоюзе хотят, чтобы он стал следующим председателем Европейской комиссии (ЕК) после окончания срока полномочий Жан-Клода Юнкера, пишут «Известия».

«Это правда, разные друзья в европейских странах попросили, они предлагают мне», — цитирует политика Bloomberg. Однако, по его словам, он еще не решил, будет ли выдвигать свою кандидатуру.

В последние месяцы М. Сальвини встречался с такими европейскими политиками, как венгерский премьер-министр Виктор Орбан и французский государственный деятель Мари Ле Пен для обсуждения сотрудничества.

«Французский президент Эммануэль Макрон выступает против итальянского вице-премьера: на прошлой неделе он призвал европейских союзников противостоять угрозе националистов, таких как Сальвини и Ле Пен. Он сообщил, что европейский континент будет переживать «проблемные времена» до тех пор, пока «экстремисты» не побеждены», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, со времени вступления в должность М.Сальвини игнорирует бюджетные правила Евросоюза. Он также подогревает напряженность по поводу миграции и выступает за отмену санкций против России. М.Сальвини утверждает, что мировая элита, которую олицетворяет Э.Макрон, провалилась в стремлении действовать в интересах избирателей. По его мнению, Европа нуждается в новом векторе развития.