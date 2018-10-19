Госслужащим Казахстана будут автоматически отключать компьютеры в конце рабочего дня

Алматы. 19 октября. КазТАГ — Во всех государственных органах намерены внедрить систему автоматического отключения компьютеров в конце рабочего дня, сообщает правительственная пресса.

«Необходимо проработать внедрение во всех госорганах гибкого графика, системы автоматического отключения компьютеров после восьмичасового рабочего дня. Вы знаете, критика была со стороны главы государства. Сегодня эти вопросы пилотно поддержаны во многих госорганах, практически решены вопросы централизованного отключения компьютеров в 18.30. Я считаю, что нам надо проконтролировать», – сказал председатель АДГСПК РК Алик Шпекбаев на расширенном заседании коллегии агентства в пятницу.

Он также отметил, что необходимо добиться, чтобы у госслужащих соблюдался оптимальный баланс между работой и личной жизнью.