Нацбанк Казахстана назвал поименно нарушителей законодательства среди банков и МФО

Алматы. 19 октября. КазТАГ – Национальный банк РК (НБРК) привел список нарушителей законодательства среди банков второго уровня (БВУ) и микрофинансовых организаций (МФО) в июле-сентябре текущего года, и назвал примененные к ним санкции и ограничительные меры воздействия, следует из сообщения финрегулятора.

По информации Нацбанка, в III квартале он применил 28 санкций в виде штрафов и 43 ограниченных мер воздействия в виде письменных предписаний к БВУ.

Самые большие нарушения банками финрегулятором выявлены при обслуживании банковских займов и счетов, при взаимодействии с Нацбанком по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг, при платежах и переводах денег.

«За III квартал 2018 года, по результатам рассмотрения обращений и жалоб потребителей финансовых услуг, кроме банков, у которых отозваны лицензии (АО «Qazaq Banki», АО «Банк Астаны»), следующие банки допустили наибольшее количество нарушений (четыре и более): АО «Казкоммерцбанк», АО «ForteBank», ДБ АО «Банк хоум кредит», а также ДБ АО «Альфа-банк», АО «АТФБанк», ДБ АО «Сбербанк России», — перечислено в сообщении.

В то же время под семь санкций и восемь ограничительных мер воздействия финрегулятора в III квартале попали микрофинансовые организации.

Согласно данным НБРК, в совокупности семь санкций в виде наложения и взыскания штрафов были применены к ТОО «Микрофинансовая организация «Финансовый магазин», ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит-регион», ТОО «Микрофинансовая организация HeartAsiaCredit», ТОО «Микрофинансовая организация Finbox» и ТОО «Микрофинансовая организация «Казына кредит».

При этом восемь ограниченных мер воздействия в виде письменных предписаний НБРК приняты к ТОО «МФО «Досжан-Инвест», ТОО «МФО «Batys kapital», ТОО «МФО «MKM-Kredit», ТОО «Микрофинансовая организация «Альянс орда финанс», ТОО «Микрофинансовая организация «Эверест финанс», ТОО «Микрофинансовая организация «Иртыш», ТОО Микрофинансовая организация «FinansInvest» и ТОО «МФО «Атамекен Тараз».

Самое большое количество нарушений МФО, согласно информации Нацбанка, заключалось в «непредставлении, а равно несвоевременном представлении поставщиком информации в кредитное бюро сведений, полученных от субъекта кредитной истории, представление которых требуется в соответствии с законодательством РК о кредитных бюро и формировании кредитных историй, либо представлении недостоверных сведений».

Другим нарушением отдельных МФО, по данным НБРК, стало «неуказание в договорах о предоставлении микрокредита размера годовой эффективной ставки вознаграждения, рассчитанной в порядке, установленном законодательством РК».