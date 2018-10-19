Казахстанских миротворцев проинструктировали перед отправкой в Ливан

Новости 69 0

Астана. 19 октября. КазТАГ – Казахстанских миротворцев проинструктировали перед отправкой в Ливан, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«Глава дипломатической миссии Республики Казахстан в Республике Ливан Балтабай Омаров провел с миротворцами инструкторско-методическое занятие перед убытием их в миссию. Глава дипломатической миссии рассказал военнослужащим об истории Ливана, демографическом и этно-национальном составе населения, о политической модели страны и ее особенностях, внутриполитической и социально-экономической обстановке», — сообщили в минобороны в пятницу.

Кроме того, казахстанский дипломат проинформировал миротворцев об особенностях межконфессиальных отношений, позиции Ливана по актуальным проблемам арабо-мусульманского мира.

«Также в целях улучшения координации и взаимодействия между военнослужащими и гражданскими лицами было проведено занятие по военно-гражданской координации в рамках ООН», — говорится в сообщении.

Миротворческий контингент Казахстана будет направлен в Ливан для выполнения миссии в составе индийского контингента в конце октября.

Кира Муратова. Она снимала фильмы и умерла Кира Муратова. Она снимала фильмы и умерла
5032

Похожие материалы:

  1. Ликвидация ряда казахстанских банков связан с не всегда законными финансовыми практиками акционеров и менеджмента
  2. Избивший водителя скорой помощи в Алматы гражданин Турции извинился перед пострадавшим
  3. Мажилис одобрил ратификацию меморандума с Индией о казахстанских миротворцах в составе батальона ООН в Ливане
  4. Facebook удалил сотни страниц перед промежуточными выборами в США
  5. ДНК свиньи обнаружили в халяльных колбасах двух казахстанских фирм

Новости партнеров

Загрузка...