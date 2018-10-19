Астана. 19 октября. КазТАГ – Казахстанских миротворцев проинструктировали перед отправкой в Ливан, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«Глава дипломатической миссии Республики Казахстан в Республике Ливан Балтабай Омаров провел с миротворцами инструкторско-методическое занятие перед убытием их в миссию. Глава дипломатической миссии рассказал военнослужащим об истории Ливана, демографическом и этно-национальном составе населения, о политической модели страны и ее особенностях, внутриполитической и социально-экономической обстановке», — сообщили в минобороны в пятницу.

Кроме того, казахстанский дипломат проинформировал миротворцев об особенностях межконфессиальных отношений, позиции Ливана по актуальным проблемам арабо-мусульманского мира.

«Также в целях улучшения координации и взаимодействия между военнослужащими и гражданскими лицами было проведено занятие по военно-гражданской координации в рамках ООН», — говорится в сообщении.

Миротворческий контингент Казахстана будет направлен в Ливан для выполнения миссии в составе индийского контингента в конце октября.