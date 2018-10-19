Астана. 19 октября. КазТАГ – Казахстан выразил готовность провести первую встречу лидеров всех безъядерных зон, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Инициатива президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о консолидации усилий безъядерных зон, озвученная на церемонии открытия банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в Казахстане в августе 2017 года, имеет высокую актуальность для реализации наших коллективных усилий. Первую такую встречу Казахстан готов организовать у себя с приглашением лидеров всех существующих безъядерных зон и Монголии, а также видных активистов в этой сфере с тем, чтобы предметно обсудить совместные шаги по усилению взаимодействия между зонами», — заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев на форуме по обсуждению ядерных вопросов в Нью-Йорке, организованного Казахстаном и ООН.

Выступая, казахстанский дипломат подчеркнул важность создания традиции по организации регулярных межзональных встреч высокого уровня.

«Участники форума рассмотрели существующие проблемы взаимодействия между безъядерными зонами, в том числе различный уровень институционализации и потенциала, а также призвали к эффективному сотрудничеству в преддверии IV конференции государств-участников безъядерных зон в 2020 году», — говорится в сообщении.