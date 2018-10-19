Астана. 19 октября. КазТАГ – Система распознавания лиц может появиться в зданиях правительства, парламента и Дома министерств в Астане, сообщается в проекте постановления кабмина Казахстана.

«Внести в постановление правительства РК от 7 октября 2011 года №1151 «Некоторые вопросы объектов, подлежащих государственной охране» следующие изменения и дополнения: (…) п. 10 изложить в следующей редакции: «10. Объекты, подлежащие государственной охране, имеющие территорию, оборудуются по периметру ограждением, препятствующим свободному проходу лиц и проезду транспортных средств на объект и с объекта, минуя КПП. Требования настоящего пункта не распространяются на административные здания «Үкімет Үйі», комплекса зданий парламента и «Дом министерств». Указанные объекты оснащаются интеллектуальными информационными системами, обеспечивающими распознавания лиц по категориям учетного контингента, обнаружение объектов и ситуаций по камерам видеонаблюдения», — говорится в представленном в пятницу документе.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 2 ноября.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало, что в соответствии с тем же постановлением, с павильона «Казахстан» на территории международной специализированной выставки EXPO-2017 и 42 складов взрывчатых и ядовитых веществ могут снять государственную охрану.