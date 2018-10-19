Правила реализации жилья по госпрограмме «Нұрлы жер» могут измениться

Астана. 19 октября. КазТАГ – Правила реализации жилья по государственной программе жилищного строительства «Нұрлы жер» могут измениться, сообщается в проекте приказа министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

«В правилах реализации построенного и (или) приобретенного у частных застройщиков жилья в рамках государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер», утвержденных указанным приказом, п. 7 изложить в следующей редакции: «7. МИО (местный исполнительный орган – КазТАГ) осуществляет мониторинг и контроль по реализации кредитного жилья участникам программы. Кредитное жилье МИО реализуется следующими способами: 1) вкладчикам и очередникам через АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (ЖССБК); 2) через ипотечные займы банков второго уровня (БВУ). МИО применяет одновременно реализацию 2 (двух способов) либо каждого в отдельности», — говорится в представленном в пятницу документе.

Так, согласно предложенным поправкам, в случае реализации квартир по способу, предусмотренному пп. 1) п. 7 «процедуры отбора участников и распределение жилья проводит ЖССБК», а в случае реализации квартир по способу, предусмотренному пп. 2) того же пункта, «МИО публикует на собственном интернет-ресурсе объявление о реализации квартир».

Кроме того, планируется, что МИО будет предоставлятть помощь для покрытия первоначального взноса по ипотечным жилищным займам в рамках программы «7-20-25».

«Обоснование (для внесения изменений – КазТАГ) — по предложениям акиматов в целях эффективной реализации ипотечной программы «7-20-25» и проработки вопроса частичного субсидирования первоначальных взносов по льготной ипотеке в регионах в связи с поручением главы государства, озвученного в послании народу Казахстана 5 октября текущего года», — сказано в документе.

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 2 ноября.