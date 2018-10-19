Война Миров. Убийство журналиста дорого обходится Саудовской Аравии

Смерть Джамаля Хашукджи повлекла для Эр-Рияда издержки на турецком, американском, британском и французском направлениях

Не страшен грех, огласка – вот беда. Власти Эр-Рияда лишний раз убедились в этом после того, как убийство Джамаля Хашукджи – подданного королевства и одновременно колумниста в «Washington Post» (с 2017 года жил в США) – на территории генконсульства Саудовской Аравии в Турции стали достоянием гласности. Между Эр-Риядом с одной стороны и Вашингтоном, Анкарой, Лондоном, Парижем и Берлином с другой возникли проблемы, одно финансовое измерение которых идет на миллиарды долларов. Саудовская Аравия выражает готовность «наказываться» через экономические вливания в контрагентов, а те должны «поверить», что правящая династия не при делах – произошел эксцесс исполнителя.

Правящие режимы давно избавляются от неугодных журналистов в меру сил и умений, но в случае с Джамалем Хашукджи вопрос упирается в форму, а не в суть процесса. Колумниста «Washington Post» после пыток убили в генконсульстве Саудовской Аравии, которое находится в Стамбуле, то есть на территории Турции. По международным дипломатическим нормам считается, что консульство – это территория Саудовской Аравии. Однако те же международные конвенции запрещают убийства и тому подобные злодеяния на дипломатической территории «как дома», ведь вокруг – юрисдикция другого государства. Даже если расчлененного журналиста не вынесли в сумках за пределы дипмиссии, а растворили в кислоте – турецкие власти имеют все основания выяснять подробности и предъявлять претензии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган достаточно быстро взял расследование под личный контроль. Правда, у активности турецкой стороны тоже имеются собственные издержки. Изначально выдвигалась версия о том, будто допрос, пытки и убийство Хашукджи записали его умные часы Apple Watch. Обыватель уже привык к тому, что сотрудники спецслужб деградируют системно и повсеместно, а потому не доглядеть за гаджетом могут все. Однако у невесты погибшего всплывших записей нет, тогда как турецкая сторона предъявила их США. Все указывает на «прослушки» саудовского консульства со стороны турецких служб. Подобная работа в мире старая и рутинная, но тоже никакими дипломатическими протоколами не отрегулированная.

Как бы то ни было, но убийство сомнений не вызывает и вышло на межгосударственный уровень выяснения отношений. У Турции претензии к Саудовской Аравии за то, что Эр-Рияд давит на Катар с целью ликвидации на его территории турецкой военной базы. Анкаре такое категорически не нравится, ибо богатый «черным золотом» Персидский залив занимает важное место в турецкой внешнеполитической стратегии. Льготные кредиты от саудитов для турецкого бизнеса в виде «извинений» за убийство журналиста тоже приветствуются.

Вашингтон в своей официальной риторике всегда ратует за свободу слова, против насилия (особенно со стороны государств), к тому же убитый работал в «Washington Post». Однако Саудовская Аравия очень богатая, выступает противовесом Ирану, с которым у Белого дома очень плохие отношения и подписала при Дональде Трампе контракты с гигантскими суммами на покупку американских вооружений. Когда речь зашла о санкциях США против Эр-Рияда, то президент Трамп сразу предупредил: он за любые санкции, кроме тех, которые мешают продавать саудитам американское оружие. В ответ в королевстве тоже занервничали. Стали угрожать выводом активов с Запада (Великобритания и Франция тоже грозились санкциями) и даже предоставлением территории под российскую военную базу. Разумеется, российская база в Саудовской Аравии – это чистый блеф, зато фиксирует уровень паники в правящей династии из-за возникшей ситуации.

Похоже, что острая фаза «журналистского кризиса» уже миновала. В качестве жеста доброй воли Эр-Рияд выделил $100 млн. на поддержание усилий США в Сирии ровно в тот день, когда с визитом прибыл госсекретарь Майкл Помпео (еще недавно руководил ЦРУ). Экс-глава ЦРУ о пытках знает не понаслышке, а потому разговор получился деловой. В американских банках саудовских денег больше чем на $700 млрд, поэтому перегибать палку с санкциями не выгодно самому Белому дому. Если Саудовская Аравия ударится в нефтяное эмбарго – в качестве ответных действий на давление Запада – то цена нефти теоретически может оказаться в коридоре $150 – 200 за баррель в считанные месяцы. Здесь уже начинается выигрыш России, что Вашингтону тем более не надо.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй позволила себе лишь короткую вспышку «наездов» на руководство Саудовской Аравии. Поскольку на острове и в Северной Ирландии (части соседнего острова) саудовских денег под $90 млрд, тема Джамаля Хашукджи в английской прессе сильно уступает делу Скрипалей. Великобритания, кстати, тоже продает Эр-Рияду вооружения и боеприпасы на миллиарды долларов ежегодно. С Францией схема аналогичная, только саудовских миллиардов в ней на несколько десятков меньше. Французское влияние на Ближнем Востоке вообще падает очень быстро, а потому президент Эмманюэль Макрон делает всевозможные заявления по региону больше в силу традиции и под «крышей» Евросоюза, нежели основываясь на реальных рычагах воздействия.

Саудовская Аравия тем временем занялась заметанием следов. Один из подозреваемых в убийстве уже погиб в «мутном» ДТП в Эр-Рияде. Если и остальных 14 человек (всего в спецоперации участвовало 15 сотрудников саудовских спецслужб, не считая дипломатических работников) устранят похожим образом, то привлекательность карьеры в секретных учреждениях Саудовской Аравии может понизиться.

Смерть Хашукджи прояснила сразу несколько моментов. Во-первых, любому государству, даже находящемуся в хороших отношениях с США, нужно соблюдать определенный этикет при устранении неугодных лиц. Во-вторых, преданное гласности преступление влечет за собой наказание. О размерах и форме компенсации можно торговаться. В-третьих, система двойных стандартов продолжает процветать. Если бы на территории своего генконсульства в Стамбуле похожие вещи провернули российские или иранские спецслужбы – истерика в западных СМИ и по дипломатическим каналам продолжала бы бушевать по сегодняшний день с элементами фазового нагнетания.

Слабым утешением для несчастных – в данном случае для журналистского сообщества – служит то, что «штраф» за убийство «щелкопера» заметно вырос и при определенных обстоятельствах может иметь международный формат с геополитическим резонансом. Перефразируя Ильфа и Петрова в «Золотом теленке»: не пилите (медицинской пилой) журналистов – они золотые.

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