Алматы. 19 октября. КазТАГ – Китай надеется на отказ США от политизации вопроса валютного курса, сообщает агентство Silkroadnews.

«Китай продолжит поддерживать стабильность обменного курса юаня на рациональном и сбалансированном уровне и надеется, что США воздержатся от политизации вопроса валютного курса», — заявил в пятницу представитель министерства иностранных дел КНР Лу Кан.

Как отмечается, в опубликованном министерством финансов США полугодовом отчете о валютной политике Китай не фигурирует в качестве «валютного манипулятора», однако в нем говорится, что США продолжат наблюдать за валютной политикой Китая.

«Содержащийся в отчете вывод о том, что Китай не манипулирует валютным курсом, отвечает здравому смыслу и консенсусу международного сообщества», — подчеркнул дипломат.

По его словам, «будучи ответственной державой, Китай неоднократно подтверждал, что он не намерен участвовать в конкурентной девальвации и не будет использовать обменный курс юаня в качестве инструмента, имея дело с внешними помехами, такими как торговые споры».