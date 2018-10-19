Алматы. 19 октября. КазТАГ — Первое публичное уничтожение рогов сайги на Т75 млн состоялось в Уральске, сообщает портал «Мой портал».

«18 октября на городском скотомогильнике состоялось публичное уничтожение рогов сайги, которые были изъяты у браконьеров. (…) 148 рогов сайги были сожжены, их стоимость на черном рынке оценивается в 68-75 млн тенге. Ущерб, нанесенный государству, составляет около 400 млн тенге. Кроме того, было ликвидировано пять тонн рыбы разного вида, среди которых были рыбы и осетровых пород», — говорится в сообщении в пятницу.

Выяснилось, что казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия в феврале 2018 года отправила во все ДВД республики письма о том, что нужно провести ликвидацию рогов и дериватов сайгаков публично.

«Такие мероприятия ранее не проводились. ДВД ЗКО первым откликнулся на нашу просьбу. Публичная ликвидация рогов – это открытая практика во всем мире. Она будет показывать открытость и прозрачность работы государственных служащих. Ведь у общественности есть очень много вопросов, касающиеся ликвидации. Обычно на практике по решению суда все они подлежат ликвидации. Но на самом деле, как и где они уничтожаются, и уничтожаются ли вообще – всегда интересовал народ. Мы хотим использовать опыт Западно-Казахстанской области в других областях нашей страны», — заявил координатор информационной кампании против незаконной торговли рогами сайгаков Мухит Суттибаев.

Он напомнил, что в Казахстане использование, продажа, пересылка, перевозка рогов любых объектов животного мира, внесенных в красную книгу, строго запрещена.

«Их можно использовать только в научных целях, то есть можно устанавливать спутниковые ошейники и отслеживать их. В других целях у нас запрещается их (сайгаков – КазТАГ) ловить», — отметил М. Суттибаев.

Как сообщается, на уничтожении присутствовали представители городского акимата, сотрудники ДВД, прокуратуры, сотрудники инспекции комитета лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства.