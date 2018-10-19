Механика лифта и директора обслуживающей компании осудили после гибели телеведущей в Актобе

Новости 106 0

Актобе. 19 октября. КазТАГ – Механика лифта и директора обслуживающей компании осудили после гибели телеведущей Айзат Абдисамат в Актобе, передает корреспондент агентства.

«Приговором суда директору (обслуживающей компании – КазТАГ) К.Жанабекову назначено 4 года лишения свободы с лишением права занимать должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет с установлением пробационного контроля на весь срок наказания. Ж. Акжанов (механик лифта – КазТАГ) получил 4 года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обслуживанием лифтовых устройств», — сообщила в пятницу руководитель пресс-службы Актюбинского областного суда Анар Айтжанова.

Уголовное дело в отношении К. Жанабекова и Ж. Акжазова расследовалось по ч. 3 ст. 306 (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РК.

По материалам дела, 4 апреля примерно в 21.00 А. Абдисамат села в лифт. В момент посадки произошло аварийное движение лифта с открытыми дверьми между 1 и 2 этажами, женщину зажало между кабиной лифта и ее шахтой, она получила телесные повреждения не совместимые с жизнью.

В ходе судебного следствия подсудимый К. Жанабеков частично признал вину в совершении преступления, возместил моральный вред потерпевшему. Механик Ж. Акжанов вину не признал и просил суд оправдать его.

«Крест Рогозина» на смену «Кресту Королева» «Крест Рогозина» на смену «Кресту Королева»
1550

Похожие материалы:

  1. Возможные причины гибели гражданки Украины после липосакции раскрыли в суде Алматы
  2. Осужденного за драку у бара «Чукотка» в Алматы Александра Кузнецова хотят объявить в розыск
  3. В ООН требуют расследовать исчезновение журналиста из Саудовской Аравии в Стамбуле и убийство болгарской телеведущей
  4. Президент Казахстана побывал на новых спортивных объектах в Актобе
  5. Назарбаеву представили детский реабилитационный центр «Аяла» в Актобе

Новости партнеров

Загрузка...