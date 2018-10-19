Механика лифта и директора обслуживающей компании осудили после гибели телеведущей в Актобе

Актобе. 19 октября. КазТАГ – Механика лифта и директора обслуживающей компании осудили после гибели телеведущей Айзат Абдисамат в Актобе, передает корреспондент агентства.

«Приговором суда директору (обслуживающей компании – КазТАГ) К.Жанабекову назначено 4 года лишения свободы с лишением права занимать должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет с установлением пробационного контроля на весь срок наказания. Ж. Акжанов (механик лифта – КазТАГ) получил 4 года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обслуживанием лифтовых устройств», — сообщила в пятницу руководитель пресс-службы Актюбинского областного суда Анар Айтжанова.

Уголовное дело в отношении К. Жанабекова и Ж. Акжазова расследовалось по ч. 3 ст. 306 (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РК.

По материалам дела, 4 апреля примерно в 21.00 А. Абдисамат села в лифт. В момент посадки произошло аварийное движение лифта с открытыми дверьми между 1 и 2 этажами, женщину зажало между кабиной лифта и ее шахтой, она получила телесные повреждения не совместимые с жизнью.

В ходе судебного следствия подсудимый К. Жанабеков частично признал вину в совершении преступления, возместил моральный вред потерпевшему. Механик Ж. Акжанов вину не признал и просил суд оправдать его.