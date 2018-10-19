Отставка премьера Пашиняна не повлияет на проведение форума ЕАЭС в Армении

Алматы. 19 октября. КазТАГ — Отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшаяся во вторник, не повлияет на проведение форума «Евразийская неделя», который состоится 22-24 октября в Ереване, пишет ТАСС.

«Отставка (Н.Пашиняна) никак не может повлиять на проведение «Евразийской недели», в понедельник стартуем. Там, по-моему, с выступления Н.Пашиняна и открывается неделя. Он остается исполняющим обязанности премьер-министра, будет исполнять свои обязанности до проведения новых выборов, назначения нового премьер-министра», — сказал на пресс-конференции в Барнауле посол Республики Армения в РФ Вардан Тоганян на вопрос о том, повлияет ли отставка Н.Пашиняна на проведение «Евразийской недели» в Ереване.

По его словам, предусмотрена большая и насыщенная программа мероприятия.

«Члены правительства и сам Н.Пашинян будут участвовать, будут и отдельные встречи с участниками, с руководителями делегаций, и на форуме он выступит», — добавил он.

Форум «Евразийская неделя», который пройдет 22-24 октября, — это международное деловое мероприятие, организуемое Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) совместно с правительствами государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и направленное на развитие экономики, инвестиционного и экспортного потенциала ЕАЭС. Форум служит площадкой для обсуждения наиболее актуальных вопросов евразийской интеграции и развития сети прямых (B2B, бизнес для бизнеса) контактов между компаниями союза и третьих стран.