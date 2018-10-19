На «Евразийской неделе» обсудят проблемы антимонопольного регулирования и вопросы конкуренции в ЕАЭС

Алматы. 19 октября. КазТАГ — Тема защиты конкуренции и соблюдения антимонопольного законодательства на трансграничных рынках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) станет одной из ключевых на предстоящем форуме «Евразийская неделя», организатором которой выступает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), сообщается на сайте ЕЭК.

«Важно четко понимать сильные и слабые стороны системы антимонопольного регулирования в ЕАЭС. Для этого необходим прямой открытый диалог с компаниями, которые работают на трансграничных рынках ЕАЭС. Также важная задача дискуссий и консультаций на форуме – это адвокатирование конкуренции: информирование участников рынка об ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, в том числе на площадке ЕЭК», — прокомментировал член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Марат Кусаинов.

Согласно анонсу форума, 22 октября состоится выездное заседание общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК. В заседании примут участие предприниматели, желающие напрямую получить информацию о том, как отстаивать свои интересы на трансграничных рынках союза. После заседания специалисты ЕЭК проведут индивидуальные консультации, в процессе которых представители бизнеса смогут получить рекомендации по защите прав ведения бизнеса, в случае если их нарушают монополисты или участники антиконкурентных соглашений.

Подобные заседания общественной приемной блока уже проводились в странах ЕАЭС, в частности, в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, и оказались очень востребованы в деловых кругах стран «пятерки». Выяснилось, что многие предприниматели не знают, какие именно действия следует считать нарушением правил конкуренции, какая мера ответственности за них установлена договором о ЕАЭС и куда нужно обращаться за помощью.

Во второй день, 23 октября, запланирована панельная дискуссия «Актуальные вопросы конкуренции на территории ЕАЭС», где представители органов власти и экономических организаций из стран союза совместно с бизнес-сообществом обсудят эффективность существующих инструментов антимонопольного регулирования и определят дальнейшие направления работы по защите конкуренции.

В этот же день М. Кусаинов примет участие в совещании с руководителями антимонопольных органов государств-членов ЕАЭС, в рамках которого будет выработан комплекс дальнейших мер по улучшению антимонопольного регулирования.