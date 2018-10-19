Алматы. 19 октября. КазТАГ — Ученые доказали связь герпеса с болезнью Альцгеймера, пишут «Известия».

«Главной причиной развития болезни Альцгеймера может быть именно «вторжение» вируса герпеса в ткани мозга, заявили ученые из Оксфордского университета в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Aging Neuroscience», — говорится в сообщении.

«Герпес может быть виноват в появлении болезни Альцгеймера примерно у половины ее носителей», — считает исследователь Рут Ицхаки.

По ее словам, проникновение вируса в клетки мозга приводит к чрезмерной активации гена APOE, что опасно для носителей его мутантных версий. Из-за вируса в клетках быстро накапливается белковый мусор, что и приводит к развитию болезни, добавила генетик.

Р. Ицхаки добавила, что для борьбы с болезнью Альцгеймера необходимо в том числе применять противовирусные препараты. «Вдобавок, мы должны приложить максимальные усилия для создания вакцины от герпеса», — заключается в статье.

Болезнь Альцгеймера – сложнейшее заболевание центральной нервной системы, которому присущи такие симптомы, как потеря памяти и логического мышления, заторможенность речи. Как правило, она обнаруживается у людей старше 65 лет, но существует и ранняя болезнь Альцгеймера — редкая форма заболевания. Общемировая заболеваемость на 2006 год оценивалась в 26,6 млн человек, а к 2050 году число больных может вырасти вчетверо.