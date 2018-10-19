В Узбекистане началось строительство АЭС

Алматы. 19 октября. КазТАГ — Президенты России Владимир Путин и Узбекистана Шавкат Мирзиеев дали символический старт началу строительства первой атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане, говорится в сообщении компании «Росатом».

«Проект строительства АЭС предполагает возведение 2 энергоблоков (общей мощностью 2,4 ГВт – КазТАГ) с реакторами типа ВВЭР-1200. Энергоблоки относятся к поколению «3+» и полностью соответствуют современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности», — говорится в распространенном сообщении.

Кроме того, как отмечается, в рамках мероприятия подписан меморандум о сотрудничестве в обучении и подготовке кадров в области атомной энергетики Республики Узбекистан между «Росатомом», Академией наук Узбекистана и агентством «Узатом». Документ предусматривает установление сотрудничества в области подготовки кадров для потребностей атомной энергетики и связанных сфер.

Меморандум также предполагает сотрудничество в организации деятельности в Ташкенте филиала национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

Также руководители госкорпорации «Росатом» и «Узатом» Алексей Лихачев и Журабек Мирзамахмудов подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам формирования позитивного общественного мнения в отношении атомной энергетики в Узбекистане.

«Документ послужит основой для организации двустороннего сотрудничества в таких областях, как популяризация атомной энергетики в Узбекистане и информирование населения о современных ядерно-энергетических технологиях, обучение представителей национальных СМИ, организация и проведение совместных тематических конференций, а также реализация сторонами социальных и образовательных проектов на территории Узбекистана», — поясняется в информации.

Напомним, соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и его российский коллега Дмитрий Медведев подписали в начале сентября.