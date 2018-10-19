Астана. 19 октября. КазТАГ – США могут открыть беспошлинный доступ для 4,8 тыс. товаров из Центральной Азии, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики РК.

«17-18 октября в г. Ташкент в Узбекистане прошел VIII Центрально-Азиатский торговый форум с участием представителей министерства национальной экономики Республики Казахстан. (…) В ходе первого дня форума представителями США отмечены возможности предоставления для стран Центральной Азии системы преференций GSP, обеспечивающей беспошлинный доступ для более 4,8 тыс. товаров на рынок США», — сообщили в МНЭ в пятницу.

В ведомстве уточнили, что прошедший в Ташкенте форум был посвящен обсуждению торговых и инвестиционных возможностей стран Центральной Азии.

«В частности, на повестке дня форума имеется ряд вопросов, таких как доступ предпринимателей к финансированию в регионе и важность ряда альтернативных источников капитала, механизмы международных платежей и реформ, позволяющих снизить стоимость трансграничного перемещения капитала и денежных средств, а также последние экономические реформы в Узбекистане и других стран Центральной Азии и их потенциальное влияние на расширение торговли и инвестиций. Кроме того, в рамках сессии «Издержки и выгоды вступления в ВТО» экспертами были обсуждены вопросы глобальной торговой системы и состоялся обмен опытом стран, ставших членами организации», — говорится в сообщении.