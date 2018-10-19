Одним из ключевых игроков в реализации проекта Нового Шелкового пути назвал Казахстан Путин

Алматы. 19 октября. КазТАГ – Одним из ключевых игроков в реализации проекта Нового Шелкового пути назвал Казахстан президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба посольства РК в РФ.

«Доля азиатских стран в структуре нашего товарооборота уже 31%. Мы заинтересованы в том, чтобы создавать инфраструктуру, в том числе транспортную, расширять Транссиб и БАМ (Байкало-Амурская магистраль – КазТАГ). Мы рассчитываем, что в 4 раза вырастет грузопоток по железной дороге, до 80 млн тонн вырастет грузопоток по северному морскому пути. И это все сопрягается с инициативой Шелкового пути и с нашим развитием в Евразийском экономическом союзе, где и Казахстан является одним из ключевых игроков. Мы довольны, как развивается ситуация в этом направлении», — заявил В. Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Как отметил российский лидер, выдвинутая в 2013 году в Астане председателем КНР Си Цзиньпином инициатива «сегодня не только не утрачивает актуальность, но, напротив, приобретает наибольшую важность».

«Шелковый путь приобретает новое звучание. Уровень товарооборота со странами Евросоюза после резкого спада растет. При этом, опережающими темпами растет товарооборот с азиатско-тихоокеанским регионом», — сказал президент России.