В Алжире госслужащим запретили носить никаб

Алматы. 19 октября. КазТАГ — В Алжире государственным служащим запретили носить никаб, сообщают «Известия».

«Премьер-министр Алжира Ахмед Уяхья ввел запрет для госслужащих на ношение никаба – мусульманского женского головного убора, закрывающего лицо», — говорится в сообщении со ссылкой на Associated Press в пятницу.

В послании министрам и губернаторам премьер отметил, что «государственные служащие должны соблюдать правила и требования безопасности и общения на рабочем месте, поэтому необходима систематическая и постоянная идентификация их личности».

Отмечается, что в Алжире не так много женщин, которые носят никаб. Однако хиджаб – платок, покрывающий голову и шею, – остается в стране весьма популярным.