Российская компания построит в Южном Казахстане объекты солнечной генерации мощностью 70 МВт

Алматы. 19 октября. КазТАГ – Российская группа компаний «Хевел» по итогам аукциона получила право на строительство объектов солнечной генерации мощностью 70 МВт в Южном Казахстане, сообщается на сайте компании.

Реализация проектов запланирована на 2019-2020 годы.

Напомним, в Казахстане аукционы на строительство объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) проводятся регулярно с 2018 года. Казахстан намерен довести долю ВИЭ в энергобалансе до 50% к 2050 году.

Как уже сообщалось, согласно утвержденному графику, в текущем году планировалось проведение торгов в объеме 1 тыс. МВт установленной мощности, с разбивкой по типам электростанций: солнечные электростанции – 290 МВт; ветровые – 620 МВт; гидроэлектростанции – 75 МВт; БиоЭС — 15 МВт.

ГК «Хевел» — СП «Реновы» и «Роснано», основана в 2009 году. Деятельность компании сосредоточена на производстве солнечных модулей, строительстве и эксплуатации солнечных электростанций, научно-исследовательской деятельности в области солнечной энергетики.