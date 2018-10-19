Проездные карты школьников в Астане будут вшиты в специальные браслеты

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Астана. 19 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Проездные карты школьников будут вшиты в специальные браслеты, сообщил председатель правления ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов.

«Чтобы они не теряли, та же карта (проездная – КазТАГ) вшивается в резиновый браслет, он не раздражает кожу. Надел его, ребенок его не снимает, не теряет. Чип для браслета мы будем предоставлять бесплатно, а сам браслет каждый родитель будет покупать», — сказал Б. Игенбердинов на брифинге в пятницу.

По его словам, этот метод будет использоваться, чтобы избежать потери карт.

«У нас школьники теряют транспортные карты. Сейчас мы с водителями и консультантами проводим беседу, чтобы в зимний период школьников пускали в автобусы. Дети забывают карты, нет у них денег с собой, не высаживайте детей, бывают ситуации. Если это систематически, тогда надо передать информацию, потому что, как правило, у всех школьников есть свои школьные карты, где можно посмотреть фамилию и передать нам, и мы уже с родителями отработаем», — пояснил он.

Управляющий директор компании – директор департамента платежных систем Даурен Нуралиев добавил, что браслеты и брелоки появятся уже до конца этого года, но в ограниченном количестве.

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«До конца года появятся в ограниченном количестве. Если люди захотят, то кроме транспортной карты мы сможем предоставлять такие услуги», — указал он.

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