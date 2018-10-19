До Т200 млрд вырос долг «Цеснабанка» перед Нацбанком

Алматы. 19 октября. КазТАГ – До Т200 млрд вырос долг АО «Цеснабанк» перед Национальным банком РК (НБРК), сообщает Reuters.

«Сначала НБРК дал нам Т150 млрд, мы погасили Т100 млрд, но затем произошел переполох (когда некоторые вкладчики отозвали деньги), и НБРК разрешил нам использовать эти Т100 млрд. В конце сентября мы были вынуждены попросить НБРК увеличить кредит до Т200 млрд», — сообщил в пятницу председатель правления АО «Цеснабанк» Ульф Вокурка.

По его словам, кредит предоставлен на 12 месяцев. Он заверил, что банк будет стремиться погасить его «как можно быстрее».

Также, по словам, в ноябре «Цеснабанк» планирует выручить более Т250 млрд с продажи среднесрочных и долгосрочных внутренних облигаций из числа заявленных ценных бумаг на общую сумму Т500 млрд.

Напомним, 5 сентября стало известно, что «Цеснабанк» занял у НБРК $407 млн. Как отмечалось в комментарии банка, в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности был привлечен краткосрочный заем НБРК в сумме Т150 млрд. В «Цеснабанке» также добавили, что 5 сентября произвели частичное погашение займа на сумму Т100 млрд, пообещав, что оставшаяся часть займа, включая вознаграждение, «будет погашена в ближайшее время».

Кроме того, сообщалось, что портфель сельхозкредитов на Т450 млрд намерены выкупить у «Цеснабанка» НБРК и кабмин.

До указанных событий «Цеснабанк» также стал участником программы оздоровления финансового сектора и уже получил льготное финансирование путем размещения субординированных облигаций на срок 15 лет с доходностью 4% на сумму Т100 млрд.

4 октября МИА КазТАГ сообщало о том, что Национальный банк РК (НБРК) зарегистрировал пятую облигационную программу АО «Цеснабанк» в размере Т500 млрд. Отмечалось, что в рамках этой программы будут выпущены купонные облигации и простые акции. 17 октября стало известно, что «Цеснабанк» выставил на вторичный рынок облигации на Т500 млрд.

17 октября председатель НБРК Данияр Акишев заявил, что ситуация в «Цеснабанке» является «контролируемой».