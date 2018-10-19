С павильона «Казахстан» на EXPO-2017 и 42 складов взрывчатых и ядовитых веществ хотят снять госохрану

Астана. 19 октября. КазТАГ – С павильона «Казахстан» на территории международной специализированной выставки EXPO-2017 и 42 складов взрывчатых и ядовитых веществ хотят снять государственную охрану, сообщается в проекте постановления правительства.

«Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года №1151 «Некоторые вопросы объектов, подлежащих государственной охране» следующие изменения и дополнения: в правилах определения объектов, подлежащих государственной охране, утвержденных указанным постановлением, пп. 4) п. 5 исключить», — говорится в представленном в пятницу документе.

Пп. 4 – это павильон «Казахстан» АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017».

Кроме того, власти страны намерены исключить из списка подлежащих госохране объектов пп. 4-2) п. 6 – это государственная организация по проведению стационарной судебно-психиатрической экспертизы и исследования лиц, подозреваемых в совершении тяжких преступлений.

Из п. 7 намерены исключить пп. 1 (объекты, связанные с добычей и переработкой топливно-энергетических полезных ископаемых, объекты химической промышленности) и 3-1 (объекты юридических лиц по хранению взрывчатых и ядовитых веществ).

В частности, с исключением пп. 1 п. 7 госохрану могут снять со следующих объектов: завод ферросплавов АО «ТНК «Казхром»; «Жезказганредмет»; АО «Каустик»; «Аксуский завод ферросплавов»; изотопохранилище; «Шламовое отделение»; «Опытно промышленная установка»; реагентные отделения ТОО «Корпорация Казахмыс»; ТОО «Тау-Кен Алтын»; АО Холдинг «Фитохимия».

По пп. 3-1 п. 7, по словам разработчиков документа, речь идет об исключении из перечня 42 складов по хранению взрывчатых и ядовитых веществ, в частности в УССО г. Жезказган – 8, Акмолинской, Жамбылской и Карагандинской – 6, ВКО – 4, Костанайской – 3, Актюбинской и Мангистауской – 2, Алматинской, Атырауской, ЗКО, Павлодарской и Туркестанской областях – 1.