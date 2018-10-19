Казахстан обладает самым большим в ЦА потенциалом по привлечению иностранных инвестиций — BCG

Алматы. 19 октября. КазТАГ — Валентина Владимирская. Казахстан обладает самым большим среди стран Центральной Азии потенциалом — $32-52 млрд — по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ), сообщила консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG).

«Наибольшим потенциалом по привлечению ПИИ обладает Казахстан ($32–52 млрд), притоку капвложений будет способствовать наличие ресурсов и относительно низкие операционные издержки ведения бизнеса», — говорится в отчете BCG «Центральная Азия может стать привлекательным инвестиционным направлением».

По информации аналитиков, с 2008 по 2017 годы суммарные ПИИ в новые проекты в странах ЦА составили $113 млрд (1,5% от мирового объема), но 60% пришлись на сырьевые отрасли (еще 14% — на строительство, 9% на услуги — телекоммуникации, торговля, финсектор).

Из общей суммы $82 млрд (70%) привлек Казахстан, на который приходится 60% регионального ВВП при 25%-ной доле населения в регионе. При этом 16% ПИИ привлек Узбекистан, 8% — Туркменистан, менее 6% — Кыргызстан и Таджикистан, оценивает BCG.

С учетом роста внутреннего рынка и наличия многочисленной и дешевой рабочей силы страны этого региона, в первую очередь Казахстан и Узбекистан, смогут привлечь в несырьевые отрасли $40–70 млрд инвестиций, утверждают аналитики.

Ключевое условие притока этих денег, отмечают эксперты, — продолжение реформ, направленных на улучшение бизнес-климата, и диверсификация экономик стран региона.

Традиционно основным фактором привлекательности стран Центральной Азии являются огромные запасы природных ресурсов, однако проводимые реформы создают возможности для вложений и в несырьевые сектора — интерес к ним поддержит большая численность населения, которая способна обеспечить высокую емкость рынка, указывает BCG. В 2017 году оборот внутреннего рынка стран «пятерки» — Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана — составил $150 млрд.

По прогнозу Азиатского банка развития, средние темпы роста экономик региона в текущем году составят 3,9%, при этом в Казахстане ВВП увеличится на 3,3%, в Узбекистане — на 7,5%. Положительное влияние на темпы роста в регионе оказывает быстрый рост экономик соседних Китая и Индии.

Максимальный потенциал и низкие барьеры входа — в обработке сельхозпродукции (пока регион в основном экспортирует сырье: Казахстан — зерно, Кыргызстан — фасоль, табак и хлопковое волокно, в Узбекистане на экспорт хлопка, фруктов и овощей приходится 22% внешних доходов). Большим препятствием для развития пищевой и текстильной промышленности, отмечают эксперты, является использование устаревших систем ирригации. По их ожиданиям, приток вложений будет наблюдаться также в нефтехимической отрасли и сфере туризма. Несколько корейских компаний уже вложили $1,4 млрд в газохимический комплекс в Узбекистане.

Согласно прогнозам BCG, Узбекистан, начавший крупномасштабные реформы, также может привлечь $7–13 млрд. С конца 2016 года новое руководство страны разрабатывает планы улучшения бизнес-климата, помимо этого у страны крупнейший внутренний рынок в регионе, а также многочисленная и дешевая рабочая сила (средняя зарплата там одна из самых низких в мире — $284 в месяц, это сопоставимо с Молдовой и Вьетнамом и почти вдвое ниже, чем в Казахстане, — $516).

Кыргызстан и Таджикистан могут привлечь $1,3–2 млрд и $0,7 млрд соответственно — в частности, в развитие гидроэнергетики. В Туркменистане же возможности для вложений ограничены из-за негативного инвестиционного климата, резюмируют в BCG.