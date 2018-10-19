Среди 700 заложников ИГ в Сирии граждане США и Европы — Путин

Алматы. 19 октября. КазТАГ – По информации президента РФ Владимира Путина, среди 700 человек, захваченных террористами в Сирии, граждане США и Европы, сообщает ТАСС.

«У нас нет информации, подтверждающей большое число заложников, о которых говорил президент (РФ Владимир) Путин, мы скептически относимся к этим данным», — заявил официальный представитель минобороны США Шон Робертсон.

В четверг В.Путин подчеркнул, что в Сирии до сих пор сохраняется множество проблем. В качестве примера он привел ситуацию на юге Евфрата.

«Эта территория находится под патронатом наших американских партнеров, они ориентируются там на курдские вооруженные формирования. Но они явно не доработали — там в нескольких населенных пунктах остались представители ИГИЛ. И они начали в последнее время расширять зону своего присутствия, захватили там 130 семей — это почти 700 человек — в заложники», — подчеркнул президент.

В.Путин добавил, что боевики выдвинули ультиматум и определенные требования и предупредили, что если они не будут исполняться, то они будут каждый день расстреливать по 10 человек.

«Позавчера расстреляли 10 человек — казнили. Они начали исполнять свои угрозы. Просто ужас, катастрофа, на мой взгляд», — заявил президент РФ.

Он отметил, что по данным России, среди заложников есть граждане США и европейских стран.