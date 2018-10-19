Долго ли над Казахстаном будут смеяться?

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А вот в середине 1990-ых годов была попытка представить в надуманно негативном свете соседний Узбекистан, и тогда из Ташкента мгновенно последовал жесткий ответ

Издание Fort-russ.com опубликовало статью «Estonia greets Kazakh delegation with Borat, has to apologise» — «Эстонии, которая приветствует казахскую делегацию с Боратом, приходится извиняться».

В ней говорится так: «В ходе пребывания делегации из Казахстана в министерстве внутренних дел Эстонии произошел такой курьезный случай, из-за которого хозяевам пришлось извиниться.

Во время презентации, подготовленной принимающей эстонской стороной, в качестве иллюстрации на одном из слайдов использовалась фотография вымышленного казахского журналиста Бората Сагдиева, главного героя сатирической комедии «Борат» в исполнении британского комика Саши Барона Коэна».

борат иностранцы

Сайт телеканала BBC News в прошлом году опубликовал материал «Mankini-wearing ‘Borat’ tourists arrested in Kazakhstan» — «Туристы в мужском купальнике – манкини в стиле «Бората» арестованы в Казахстане».

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В нем излагается следующее: «Шестеро чешских туристов, одетых как Борат, были арестованы в Казахстане за то, что они находились в одних только мужских купальниках – манкини.

По сообщениям местных СМИ, во вторник туристы были арестованы и оштрафованы на 22 500 тенге за то, что они появились в общественном месте в «непристойном» виде».

Что и говорить, по частоте упоминания в Интернете вымышленный герой Борат ненамного, можно сказать, уступает Казахстану, стране, которую он якобы представляет. Казалось бы, можно посмеяться над таким обстоятельством и забыть о нем. Но в действительности все не так просто. Ведь дело-то как раз в том, что образ Казахстана или какой-нибудь вымышленный герой, олицетворяющий его, в последнее время все чаще и чаще используется представителями Запада для высмеивания нашей страны и ее людей. И зачастую не понять, в каком случае они это делают специально, а в каком – такое у них случается из-за оплошности.

Почему именно так происходит – не понятно. Столь же не понятно игнорирование нашей страной такой явственно негативной для нее тенденции. А от последствий такого положения дел иногда страдают совсем юные представители нашей страны, едва ли не впервые оказавшись за границей. Вот один пример.

борат иностранцы

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16-летняя казахстанская могулистка Аяулым Амренова рассказала отечественным журналистам о поведении европейских спортсменов по отношению к своим коллегам из Казахстана так: «Когда мы были на стартах в Европе, многие спортсмены смеялись над Казахстаном, называя ее страной Бората. Я была очень зла на этих людей. Они думают, что у нас в стране все так, как показывается в этом фильме».

Перед казахстанской делегацией в эстонском МВД извинились. А вот перед Аяулым Амреновой никто не извинился и уже не извинится. То есть в этом случае государство, получается, никак не может ей помочь. Что и говорить, грустно признавать такое. Но выбора нет. С нашей стороны некому таких западных любителей позубоскалить над Казахстаном и его гражданами одернуть так, чтобы им бы больше не вздумалось повторять такой опыт.

Складывается впечатление, что Казахстан избран всем сообществом западных, и не только западных, изобретателей объектов для всеобщего зубоскальства кем-то вроде мальчика для битья. Чуть что – появляется как бы всеобще согласованный негативный нарицательный образ в лице Казахстана или его действительного или вымышленного представителя.

То есть мы, получается, вроде бы удобные для использования в таких случаях. Постольку, поскольку выглядим — в представлении Запада – то ли слишком безобидными и, как следствие, не умеющими постоять за себя, то ли слишком уж терпеливыми, толстокожими.

Как бы то ни было, эта тенденция становится все явственней. И она – как бы это сказать мягче – заходит уже слишком далеко. А мы все еще – ноль внимания.

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Помнится, в середине 1990-ых годов была попытка представить в надуманно негативном свете соседний Узбекистан, и тогда из Ташкента мгновенно последовал жесткий ответ. Я бы даже сказал – неадекватно жесткий. Но зато с тех пор представители Запада с Узбекистаном ведут себя вполне серьезно.

Нас же, к сожалению, на такое пока не хватает.

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© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

 

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