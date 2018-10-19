Страны ОПЕК+ в сентябре увеличили добычу нефти лишь на 724 тыс. баррелей в сутки

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Алматы. 19 октября. КазТАГ – Страны-участницы сделки ОПЕК+ в сентябре увеличили добычу нефти на 724 тыс. баррелей в сутки, сообщает Reuters.

«Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) пока не удается вывести на рынок обещанные дополнительные объемы нефти, так как снижение производства сырья в Иране, Венесуэле и Анголе перебивает прирост в других странах», — следует из документа организации.

Напомним, в декабре 2016 года ОПЕК и ряд стран вне картеля, включая Россию и Казахстан, заключили пакт ОПЕК+, договорившись ограничить производство сырья для выравнивания баланса глобального спроса и предложения, а в июне 2018 года условились повысить добычу до уровня соблюдения сделки в 100%.

«Это соответствует наращиванию добычи примерно на 1 млн баррелей в сутки, но цель пока не достигнута», — подчеркивается в сообщении.

Члены ОПЕК, за исключением Нигерии, Ливии и Конго, в сентябре увеличили добычу нефти на 428 тыс. баррелей в сутки к маю, а рост производства сырья в не входящих в картель странах в обзорный период составил 296 тыс. баррелей в сутки, уточняет агентство.

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