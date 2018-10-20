Астана. 20 октября. КазТАГ — Лишь на западе и юге Казахстана в субботу ожидается погода без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Местами по республике сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, лишь на западе и юге – погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, туман, гололед, метель», — говорится в сообщении синоптиков.

В Астане переменная облачность, ночью снег, днем небольшой дождь, ночью и утром туман, гололед, ветер юго-западный 5-10, во второй половине дня порывы 15м/с, +6+8. Неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха не ожидаются.

В Алматы переменная облачность, ночью осадки, туман, ветер 2-7 м/с, днем +9+11.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидаются осадки, местами туман, гололед, ветер 15-20 м/с, в ВКО с метелью, +2+7, +1+6, +1+6 соответственно.

В Акмолинской области местами ожидается небольшой дождь, туман, гололед, ночью низовая метель, днем ветер 15-20 м/с, +5+10.

В Алматинской области местами ожидаются осадки, туман, ветер 15-20 м/с, +7+12.

В Костанайской области на большей части усилится ветер 15-20 м/с, местами – туман, осадки, +10+15.

В Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, ночью в Павлодарской областях ожидается местами туман, +13+18, +15+20, +13+18, +2+7 соответственно. И лишь в Павлодарской области ночью ожидаются небольшие осадки.

В Жамбылской области ночью и утром местами — усиление ветра 15-20 м/с, +10+15.

В Жамбылской области ночью 20-21 октября ожидаются местами заморозки 1-3 градуса.

В Туркестанском, Мангистауском и Актюбинском регионах ожидается погода без осадков, +12+17, +12+17, +10+15.

В ближайшие трое суток ожидается продолжение увеличения притока воды в Шардаринское вдхр., за счет распространения волны повышенных сбросов из Кайраккумского водохранилища. На отдельных реках юга, юго-востока и востока республики в связи с прогнозом дождей со снегом будут наблюдаться колебания водности.