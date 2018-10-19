Астана. 19 октября. КазТАГ – Т50 млрд дополнительно выделили на ликвидацию трехсменных школ Астаны, сообщает официальный интернет-ресурс акима столицы.

«В настоящее время в Астане на строительство 17 школ из республиканского бюджета выделено Т9,8 млрд. Дополнительно выделенные Т50 млрд в первую очередь пойдут для ликвидации трехсменных школ», — сообщил в пятницу директор департамента стратегического планирования и координации министерства образования и науки РК Бахтияр Маликов.

По его словам, главные причины наличия трехсменных школ – демография и миграция.

«Приведу примеры. Если в 2000-е годы в стране рождалось 222 тыс. детей, то в 2016 году примерно 400 тыс. детей. Это хорошие события. Но это рождает спрос на строительство новых школ. Дефицит ученических мест в городе превысил 16 тыс. В пяти школах ведется трехсменное обучение», — уточнил Б. Маликов.