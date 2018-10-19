Принять в Казахстане закон о теплоснабжении призывают в нацпалате

Астана. 19 октября. КазТАГ — Принятие в Казахстане закона о теплоснабжении позволит решить проблему износа тепловых сетей и сформировать основу государственной политики в сфере теплоснабжения, сообщается на сайте национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен».

Как отмечается, этот вопрос обсудили на заседании комитета энергетики президиума НПП РК «Атамекен» под председательством Алмасадама Саткалиева, с участием заместителя председателя правления нацпалаты Ельдоса Рамазанова, отраслевых ассоциаций и госорганов.

Как сообщил председатель ОЮЛ «Казахстанская электроэнергетическая ассоциация» (КЭА) Шаймерден Уразалинов, на сегодняшний день государство сохранило за собой лишь функции энергонадзора, регулирования тарифной политики и установления обязательных правил, связанных с производством, передачей и распределением тепловой энергии.

«Основные же вопросы теплоснабжения не решаются! Во-первых, это износ оборудования на ТЭЦ, котельных и тепловых сетях. Не решается актуальнейшая задача по ликвидации сверхнормативных потерь. Действующие системы теплопотребления в городских зданиях в основном не автоматизированы, лишь в незначительном количестве обеспечены приборами учета тепловой энергии на тепловых пунктах. Большинство потребителей, присоединенных к центральному теплоснабжению, не могут самостоятельно регулировать расход тепла. Кроме того, ни жители, ни КСК, ни МСБ не видят экономических стимулов проводить энергосберегающие мероприятия», – перечислил проблемы Ш.Уразалинов.

По его мнению, закон «О теплоснабжении» определит основные правовые, экономические и организационные основы деятельности всех субъектов теплоснабжения, позволит закрепить общие принципы организации экономических отношений в теплоснабжении, а также поможет формированию основ государственной политики в этой сфере.

В свою очередь Алмасадам Саткалиев отметил существующую проблему тарифообразования.

«Она связана с перекрестным субсидированием, которое покрывается за счет электроэнергии. В этой связи энергетики не раз обращались с просьбой восстановления ценообразования, стимулирования и развития сферы теплоснабжения. Сегодня перед отраслью стоят вызовы, связанные с газификацией регионов, внедрением новых технологий систем распределительного теплоснабжения», — подчеркнул А.Саткалиев

Он акцентировал, что эти вопросы необходимо учесть при разработке концепции нового законопроекта.

Между тем заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Ельдос Рамазанов отметил, что нацпалата на площадке министерства энергетики обсуждала вопрос о целесообразности разработки закона по теплоснабжению, по итогам которого министерство подготовило дорожную карту по формированию концепции и разработки закона.

«Очевидно, что закон о теплоснабжении необходим. (…) Прошу бизнес-сообщество направить предложения для включения в проект концепции», — сказал Е.Рамазанов.

Кроме того, председатель президиума казахстанской ассоциации «Прозрачный тариф» Петр Своик отметил, что при разработке концепции важно учесть создание институтов и процедур, обеспечивающих транспарентность использования средств при эксплуатационной и инвестиционной деятельности субъектов теплоснабжения, повышение контроля эффективности их деятельности.