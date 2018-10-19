Единые межгосстандарты информационного моделирования в строительстве могут появиться в СНГ

Астана. 19 октября. КазТАГ – Межгосударственные стандарты информационного моделирования в строительстве могут появиться в Содружестве независимых государств (СНГ), сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию РК.

«Единые базовые требования к применению технологии информационного моделирования в строительной сфере планируется разработать для стран СНГ. Соответствующие договоренности были достигнуты в Москве в рамках расширенного заседания комиссии по развитию нормативно-технической базы в области технологии информационного моделирования в строительстве при базовой организации государств-участников СНГ по проблемам технического регулирования в строительном комплексе», — сообщили в МИР в пятницу.

В частности, уточнили в ведомстве, к следующему заседанию комиссии экспертами из Казахстана, Беларуси и России планируется предоставить проекты первых редакций двух стандартов в области технологии информационного моделирования: «Термины и определения» и «Информационная модель объекта (ИМО)», «которые далее будут вынесены на межправительственный совет для принятия решения о придании им статуса межгосударственных стандартов».

«Экспертами комиссии была установлена необходимая координация работ по вопросам внедрения единой системы классификации и кодирования в строительстве в РБ, РК и РФ, а именно выработать единый для СНГ перевод стандарта ISO 81346-12 на русский язык до 31 марта 2019 года, спрогнозировать сроки введения в действие на национальных уровнях стандартов ISO 81346-1, ISO 81346-2 и ISO 81346-12, а также секретариату комиссии организовать интернет-площадку для обсуждения вопросов классификации на основе ISO 81346 для всех экспертов комиссии», — говорится в сообщении.

Также, как отмечается, на обсуждение был вынесен вопрос выработки единого перечня терминологии в области информационного моделирования в строительстве, в результате которого участниками заседания было принято решение оформить его в виде стандарта комиссии и проработать возможность принятия его в качестве межгосударственного.

«Единые термины и требования к информационным моделям в странах СНГ позволят исключить в дальнейшем сложные процессы межгосударственной гармонизации. В рамках деятельности комиссии будет организована совместная исследовательская работа, благодаря чему будет определен механизм предоставления нормативно-технических документов в цифровом виде», — сказал управляющий директор по развитию и цифровизации АО «КазНИИСА» Александр Шахнович, который руководит комиссией по развитию нормативно-технической базы в области технологии информационного моделирования в строительстве.