АСЕАН хочет подключить партнеров по диалогу к соглашению о безопасности полетов в Азии

Алматы. 20 октября. КазТАГ – Страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) рассчитывают на присоединение партнеров по диалогу к соглашению о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве с участием военных самолетов государств региона, сообщает ТАСС.

«Мы рассчитываем не только на поддержку достигнутых ранее договоренностей, но и на присоединении партнеров», — заявил в субботу глава оборонного ведомства Сингапура Н Эн Хэнь на открытии совещании министров обороны АСЕАН и диалоговых партнеров («СМОА плюс»).

Министр напомнил, что в пятницу на совещании руководителей оборонных ведомств стран-членов АСЕАН «было подписано соглашение о предотвращении инцидентов». Кроме того, продолжил Н Эн Хэнь, «было объявлено о создании механизма углубленного обмена стратегической информацией в сфере борьбы с терроризмом. Координировать эту работу будет Индонезия при содействии Сингапура». По его словам, в Ассоциации также заинтересованы в участии партнеров в антитеррористической борьбе.

Глава ведомства назвал формат «СМОА плюс» «эффективной региональной структурой безопасности». Он также призвал собравшихся министров обратить внимание на статистику, «согласно которой на долю стран-участниц заседания приходится почти 90% вооружений в мире». По его словам, за последние годы «был сделан значительный прогресс по предложенным инициативам по поддержанию стабильности и построению доверия».

Отмечается, что «СМОА плюс» объединяет страны-члены АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также партнеров по диалогу — Россию, Австралию, Индию, Китай, Новую Зеландию, Республику Корея, США и Японию.

Согласно подписанному в пятницу соглашению, к военным самолетам предъявляются определенные требования, среди которых обязательный ответ на запрос диспетчеров, предоставление необходимой информации, избежание действий, представляющих угрозу другим воздушным судам. Кроме того, военные пилоты при совершении полетов должны избегать недружественных действий по отношению к другим самолетам. В документе также подчеркивается, что поведение ВВС стран должно основываться на базовых принципах АСЕАН, взаимном доверии и прозрачности, соответствовать нормам международного права. Все возникающие споры стороны должны решать мирным способом на основе переговоров, не угрожая использованием силы, отмечается в соглашении.

Эксперты отмечают, что основная задача подобного кодекса заключается в обеспечении безопасности в воздушном пространстве над акваторией Южно-Китайского моря.