Саудовский король объявил о реорганизации разведслужб после смерти журналиста

Алматы. 20 октября. КазТАГ – Король Саудовской Аравии объявил о реорганизации разведслужб после смерти журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщают «Известия».

«Реорганизацию разведслужб Саудовской Аравии после инцидента с гибелью журналиста Д. Хашкаджи поручил провести король страны Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд», — говорится в сообщении со ссылкой на Саудовское агентство печати в субботу.

Кроме того, король своим указом отправил в отставку ряд высокопоставленных офицеров разведки. Среди них генерал Рашид бен Хамад аль-Мухаммеди, генерал Абдалла бен Халифа аш-Шаиа, генерал Мухаммед бен Салех, советник наследного принца генерал Ахмед Асири.

Причиной отставки послужил инцидент с пропажей Д. Хашкаджи, смерть которого, по версии властей Саудовской Аравии, наступила в результате его конфликта с представителями спецслужб, возникшего в генконсульстве королевства в Стамбуле.

20 октября по этому делу задержано в общей сложности 18 поданных королевства.