Первая европейская миссия успешно стартовала к Меркурию

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Алматы. 20 октября. КазТАГ – Первая европейская миссия успешно стартовала к Меркурию, сообщает «Коммерсант».

«Космические аппараты первой европейской миссии по изучению Меркурия BepiColombo успешно стартовали с космодрома Куру во Французской Гвиане. Трансляция запуска велась на сайте Европейского космического агентства», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, старт состоялся в 22​​​.45 по местному времени (04.45 по московскому времени). Ракета-носитель Ariane 5 доставит к Меркурию два орбитальных аппарата. Зонды достигнут цели к декабрю 2025 года и пробудут на орбите не менее года, собирая данные о составе, плотности, магнитном поле и экзосфере Меркурия.

Отмечается, что Европейское космическое агентство запустило миссию BepiColombo в партнерстве с Японским агентством аэрокосмических исследований. Несколько научных приборов, установленных на борту двух аппаратов BepiColombo, разработаны при участии российских специалистов.

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