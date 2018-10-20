Алматы. 20 октября. КазТАГ – Двух прокуроров задержали по подозрению в коррупции в Казахстане, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РК.

«В октябре Департаментом внутренних расследований Генпрокуратуры выявлено незаконное вмешательство прокурора Карасайского района Алматинской области Д. Аязбаева в неправомерное переоформление и изменение целевого назначения 102 земельных участков площадью 6 га», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, за превышение власти Д. Аязбаев предан суду и уволен из органов прокуратуры по отрицательным мотивам с лишением специального звания.

Незаконно оформленные участки возвращены в государственный земельный фонд.

«19 октября т.г. сотрудниками Департамента внутренних расследований при получении взятки в размере Т750 тыс. за общее покровительство предпринимателю, задержан прокурор Тарановского района Костанайской области М. Шалабаев», — отмечается в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование, М. Шалабаев водворен в изолятор временного содержания.