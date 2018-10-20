Алматы. 20 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Решение о бесплатной пересадке с одного автобуса на другой в Алматы должен принять акимат, считает заместитель директора Транспортного холдинга Алматы Владимир Смирнов.

«Все, что связано с политикой тарификации транспортных услуг в городе, в том числе и возможность бесплатной пересадки в течение определенного времени – это вотчина городского акимата. В случае принятия решения услуга будет запущена. Потребуется какое-то время на внедрение, но технологически это возможно», — сказал В. Смирнов в ходе 6-го форума «МыАлматы. Стратегия развития транспортной системы Алматы» в субботу.

Также, по его словам, акимату необходимо будет решить вопрос распределения финансовых потов между перевозчиками.

«Объективно, если пассажир проехал в автобусе одной транспортной компании и пересел бесплатно на автобус другой, кто и как будет оплачивать этот второй проезд? Это опять надо спрашивать у акимата, потому что это вопрос финансовой политики города, вопрос формирования подобного рода тарификации», — добавил В. Смирнов.

Вместе с этим он сообщил, что платежная система «Онай» ведет переговоры с международными платежными системами о возможности оплаты проезда в общественном транспорте банковскими картами.

«Это вопрос интеграции больших систем. Я не совсем согласен, что Астана интегрировалась в эту систему. Есть определенные методы платежей через QR-коды, но данным способом могут воспользоваться только владельцы банковских карт, у которых есть мобильный банкинг и которые поддерживают данный стандарт оплаты. «Онай» уже два года ведет переговоры, сдвиги есть, но однозначно обещать, что через полгода-год это будет у нас работать, я не могу», — сообщил В. Смирнов.

При этом он подчеркнул, что платежи за проезд в автобусе банковской картой достаточно безопасны.

Как сообщалось ранее, в Астане один из банков совместно с Astana LRT и Mastercard запустили ко-брендовую банковскую карту с транспортным приложением, которой можно оплачивать проезд в общественном транспорте.