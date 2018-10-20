Кыргызстан принимает участие в конференции «Инвестиции в молодежь» в Астане

Алматы. 20 октября. КазТАГ – Заместитель торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Мирлан Бакиров и депутат Акылбек Жамангулов принимают участие в международной конференции «Инвестиции в молодежь. Не оставим никого без внимания», которая проходит 19-20 октября в Астане, сообщает пресс-служба парламента КР.

Целью конференции является обмен опытом в области политики, законодательства и программ по проблемам молодежи, обсуждение барьеров, препятствующих реализации молодым поколением своего потенциала, ознакомление с эффективными мерами и механизмами по их преодолению.

В своем выступлении на пленарной сессии М.Бакиров отметил, что молодежная политика и полноценное развитие молодежи являются стратегически важными приоритетными вопросами в развитии всех цивилизованных государств, так как молодежь недостаточно понимать в традиционном смысле, только в качестве будущего общества.

«Важно рассматривать молодежь как активную общественную силу и мощный ресурс для развития страны. Молодежь несет особую функцию ответственности за сохранение и развитие общества и государства, за преемственность их истории и культуры, становление народов как культурно-исторических общностей», — сказал он.

В рамках участия в конференции состоялась двусторонняя встреча кыргызских парламентариев с председателем мажилиса парламента Республики Казахстан Нурланом Нигматулиным. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества, а также перспективы укрепления двусторонних отношений между Кыргызстаном и Казахстаном.

Кроме этого, под председательством заместителя торага Ж. Кенеша КР М. Бакирова состоялась пленарная сессия «Полное участие молодежи в гражданских, экономических и социальных вопросах».