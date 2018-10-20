Алматы. 20 октября. КазТАГ – Индонезия не отменит сделку по приобретению российских истребителей Су-35, несмотря на санкции в отношении РФ, сообщает ТАСС.

«Никогда не отменим (сделку — КазТАГ). Мы продолжаем реализацию контракта», — сказал глава военного ведомства республики Риамизард Риачуду, отвечая на вопрос о возможности приостановки действия договоренностей из-за американских санкций.

Р. Риачуду рассказал об этом в кулуарах проходящего в Сингапуре совещания министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу («СМОА плюс»).